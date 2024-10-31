Роб Бауер: Загроза застосування росією ядерної зброї стримує західні країни від відправки військ в Україну

Бауер відповів на питання, чи не настав час розширити допомогу Україні, з натяком на фізичну присутність певних сил західних союзників, пише "Європейська правда".

"Воювати в Афганістані - це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У "Талібану" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це неможливо. Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія, чи готові ми на такий ризик?", - заявив він.

За словами Бауера, тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго, проте на початку лідери дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" кремля.

"Завжди легко озиратися і казати, що ті страхи були дурницею. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова", - сказав він.

Голова військового комітету переконаний, що якби у росії не було ядерної зброї, "ми би вже були в Україні, щоб витурити їх звідти".

"Але у них ядерна зброя. Тож це не те саме, що Афганістан", - наголосив Бауер.