Роб Бауер: Контрнаступ України є складним через наземні міни та інші перешкоди

Про це заявив у понеділок глава Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Контрнаступ – це складно… Люди не повинні думати, що це легка прогулянка. Це ніколи не буде так", – сказав він журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Українські війська зіштовхуються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, намагаючись прорвати російські лінії, сказав Бауер, вдаючись до історичних порівнянь.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко", – додав він.

Коментарі Бауера перегукуються з висловлюваннями генерала Марка Міллі, найвищого військового офіцера США, який заявив у п'ятницю, що контрнаступ буде дуже важким, дуже довгим і "дуже, дуже кривавим".

Бауер сказав, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно, щоб уникнути великих втрат, намагаючись прорватися вперед.

"Це надзвичайно складна операція такого типу, і я думаю, що те, як вони її проводять, заслуговує на похвалу", – сказав він.

Він наголосив, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не просуваються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", – сказав Бауер.

Раніше у Білому домі заявили, що США перебувають на регулярному зв’язку з Україною та продовжать надавати підтримку, аби її контрнаступальні дії проти російських військ досягли успіху.