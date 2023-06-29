Дегнера: До Держпраці надійшло понад 29 тисяч скарг від працівників на роботодавців

Про це розповів УНН Голова Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера.

Близько 60% скарг стосуються оплати праці. Найчастіше заробітну плату затримують або – на думку працівника – неправильно нараховують. Решта скарг стосується неправомірного звільнення, ненадання відпусток або ж примусу роботодавця іти у відпустку без збереження заробітної плати.

Крім того, зросла кількість скарг на мобінг (цькування на робочому місці). Відтоді як Верховна рада ухвалила закон, що встановлює адміністративну відповідальність за мобінг, працівники почали більше повідомляти про неправомірне заниження зарплати з метою тиску, на ставлення керівника до підлеглого і тиск на працівника з метою звільнення.

У Держпраці на такі скарги реагують, і проводять роз’яснювальну роботу з роботодавцями.

Найчастіше скарги надходить з регіонів, де є найбільша скупченість працівників - це обласні центри, особливо Київ.

У будь-якому випадку у Держпраці радять звертатись до них на консультацію. Крім того, в період війни відомство створило спеціальний інформаційний портал pratsia.in.ua, де є розділ з контактами, то ж консультацію можна отримати через меседжери, електронну пошту і по телефону.

«На порталі є розділ, де ми зосередили практично найактуальніші питання, з якими люди звертаються якраз в період війни. І там можна знайти запитання, які турбують і відповіді, чи дійсно це порушення прав, і дізнатись, що радить робити законодавство», - каже Дегнера.

Найбільше питань пов’язані з оплатою праці в приватному секторі. Хоча державний і комунальний сектор також часто заборговує заробітну плату. У Держпраці заявляють, що на сьогодні виплатили трохи більше 3 млрд грн боргів. Але це стосується тільки тієї заборгованості, про яку відомо відомству.

«Ми розуміємо, що не всі підприємства надають відповідну звітність і, враховуючи цю проблематику, прем’єр-міністр дав доручення Держпраці провести відповідну роботу з підприємствами-боржниками для того, щоб всіх ідентифікувати і надати відповідні приписи на погашення заробітної плати працівникам», - зазначив голова Держпраці.

Максимальний термін, за який інспектори Держпраці можуть відреагувати на скаргу працівника це 42 дні. Хоч здебільшого намагаються, щоб уся процедура перевірки з відповіддю працівнику тривала не більше 30 днів.