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НАТО: Малоймовірно, що США як країна припинить підтримувати Україну

12.09.2024 / 10:12
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що США, незалежно від результатів президентських виборів, навряд чи припинять підтримувати Україну у війні, яку проти неї розв’язала росія.

Таку думку Бауер висловив на конференції у Сеулі в середу, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

За його словами, існує широка підтримка України серед американського народу, а також серед Демократичної і Республіканської партій США.

«Я думаю, що в цьому світлі малоймовірно, що США як країна припинить підтримувати Україну. Як ми всі знаємо, політики, які беруть участь у виборах, говорять речі, які не обов'язково стануть політикою їхнього уряду, якщо вони переможуть на виборах», – сказав адмірал.

Коментарі Бауера прозвучали після того, як кандидат від республіканців Дональд Трамп під час дебатів на телеканалі ABC News заявив, що припинення війни в Україні - в інтересах Америки. Водночас експрезидент США не відповів на запитання модератора дебатів про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні.

«Якщо росіяни припинять війну зараз і підуть додому, війна закінчиться. Якщо Україна зупинить війну зараз, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця. Я був би вкрай здивований, якби США були зацікавлені в тому, щоб дозволити Путіну виграти цю війну», – наголосив Бауер.

Як пише Bloomberg, у той час, як президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс пообіцяли підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо зобов'язань США перед НАТО і заявляв, що «покладе край війні до своєї інавгурації».

Бауер
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