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Президент Туреччини: Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права

12.09.2024 / 12:16
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив непохитну підтримку Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на постійній підтримці прав кримських татар.

Про це він сказав у відеозверненні до Четвертого саміту лідерів Кримської платформи 11 вересня, передає Anadolu.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України є непохитною. Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права", – заявив Президент Туреччини

Він висвітлив позицію Туреччини щодо Криму, підкресливши, що його повернення до складу України відповідає міжнародним правовим стандартам, вказавши на неминущий біль, який відчувають кримські татари, чиї страждання тривають вже вісім десятиліть.

Ердоган також висловив впевненість у подальших діях на підтримку кримськотатарського народу, заявивши: "Я вірю, що в майбутньому будуть продовжені додаткові кроки для зміцнення прав кримськотатарського народу".

Президент Туреччини подякував Президенту України Володимиру Зеленському та лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву за їхню роль в організації саміту, який відзначає 80-ті роковини депортації кримських татар.

Він також підкреслив, що Туреччина ніколи не визнавала анексію Криму, яка посилила страждання населення регіону. Ердоган підкреслив право кримських татар жити "вільно, безпечно і мирно на власній батьківщині".

Президент також відзначив позитивний розвиток подій щодо звільнення з полону Нарімана Джеляла і висловив надію на звільнення всіх кримськотатарських співвітчизників, включаючи Хасана Ахмедова та Азіза Ахмедова.

Завершуючи свою промову, Ердоган передав більш широкі прагнення Анкари щодо вирішення конфлікту: "Наше щире бажання полягає в тому, щоб війна закінчилася справедливим і тривалим миром, заснованим на територіальній цілісності, суверенітеті та незалежності України".

Наостанок він висловив сподівання, що зусилля платформи сприятимуть міжнародним мирним ініціативам у регіоні, і вшанував пам'ять тих, хто відійшов у вічність під час 80-ї річниці заслання.

Крим, Ердоган
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