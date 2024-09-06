Фінська промисловість збирає пожертви на енергетичну допомогу Україні

Про це йдеться на сайті конфедерації, передає "Європейська правда".

Як зазначили у заяві, питаннями збору, організації доставки пожертвувань в Україну та транспортних витрат під час кампанії опікується Міністерство внутрішніх справ країни.

Голова Конфедерації фінської промисловості Петрі Вуоріо заявив, що окрім енергетичної інфраструктури, необхідна також термінова допомога у реконструкції, зокрема, у ремонті лікарень, шкіл та цифрової інфраструктури, а також у ліквідації шкоди навколишньому середовищу.

"Фінляндія організовується, щоб мати змогу задовольнити ці потреби. Зміцнення фінансових рішень є важливим практичним кроком у цьому напрямку", – сказав він.

Кампанія спрямована на те, щоб допомогти українцям пережити майбутню зиму, підтримавши виробництва енергії та роботу електромереж.

Востаннє така акція проводилася майже два роки тому через відключення електроенергії по всій Україні. Тоді Фінляндія та фінські компанії були найбільшим донором енергетичного обладнання у всьому ЄС, повідомляється на сайті конфедерації.

Як відомо, Конфедерація фінської промисловості (ЕК) активно підтримує планування національної програми відновлення Фінляндії в Україні. Спільно із Міністерством закордонних справ EK проводить форум відновлення України, який об'єднує фінські компанії, владу та спонсорів.