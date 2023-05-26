У Фінляндії вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому

Про це йдеться в дослідженні, результати якого були опубліковані на сайті МВС Фінляндії, передає "Європейська правда".

Кількість респондентів, які вважають війну ймовірною загрозою, зросла на 15 процентних пунктів, якщо порівнювати з попереднім опитуванням 2020 року.

Дослідники вважають, що це пов'язано з війною рф проти України, а також із дискусією про політичну позицію росії та Фінляндії.

Це також знайшло своє відображення у питаннях щодо необхідності цивільного захисту: дев'ять з десяти фінів вважають, що цивільний захист є необхідним заходом безпеки.

Водночас, фіни цього року вважають пандемію менш імовірною загрозою, ніж у 2020 році

У дослідженні взяли участь близько 3000 жителів Фінляндії. Опитування проводять кожні три роки з 1992 року.