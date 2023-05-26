Войти | Зарегистрироваться
10:04

среда,
31 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

У Фінляндії вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому

30.05.2023 / 14:21
Жителі Фінляндії зараз вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого були опубліковані на сайті МВС Фінляндії, передає "Європейська правда".

Кількість респондентів, які вважають війну ймовірною загрозою, зросла на 15 процентних пунктів, якщо порівнювати з попереднім опитуванням 2020 року.

Дослідники вважають, що це пов'язано з війною рф проти України, а також із дискусією про політичну позицію росії та Фінляндії.

Це також знайшло своє відображення у питаннях щодо необхідності цивільного захисту: дев'ять з десяти фінів вважають, що цивільний захист є необхідним заходом безпеки.

Водночас, фіни цього року вважають пандемію менш імовірною загрозою, ніж у 2020 році

У дослідженні взяли участь близько 3000 жителів Фінляндії. Опитування проводять кожні три роки з 1992 року.

Фінляндія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
31 мая
30 мая
29 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.