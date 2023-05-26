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Суперник Ердогана назвав волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом "

30.05.2023 / 15:23
Опозиційний кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Киличдароглу назвав цьогорічне волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом за останні роки".

Про це повідомляє Halk TV.

"Ми пережили найбільш несправедливий виборчий процес за останні роки. Всі можливості держави були мобілізовані для однієї політичної партії. Вони були покладені під ноги одній людині", - сказав він.

Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію у Туреччині й закликав підтримати його на цьому шляху.

"Народно-республіканська партія і Національний альянс борються на всіх фронтах усіма своїми елементами. Ми й надалі будемо на передовій цієї боротьби, поки в нашу країну не прийде справжня демократія", - підкреслив він.

Туреччина, Киличдароглу
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