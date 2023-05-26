Суперник Ердогана назвав волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом "

Про це повідомляє Halk TV.

"Ми пережили найбільш несправедливий виборчий процес за останні роки. Всі можливості держави були мобілізовані для однієї політичної партії. Вони були покладені під ноги одній людині", - сказав він.

Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію у Туреччині й закликав підтримати його на цьому шляху.

"Народно-республіканська партія і Національний альянс борються на всіх фронтах усіма своїми елементами. Ми й надалі будемо на передовій цієї боротьби, поки в нашу країну не прийде справжня демократія", - підкреслив він.