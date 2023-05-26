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Чехія: Війна між росією і НАТО не є неможливою – вона можлива

30.05.2023 / 17:28
Ймовірність війни між росією та НАТО існує. Для запобігання такому сценарію важливі підготовка і стримування.

Про це сказав начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка, передають Novinky.

"Війна між росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою – вона можлива", – заявив він.

Ржехка вказав, що росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом.

"Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів Альянсу", – додав він.

Враховуючи досвід війни в Україні, необхідно зміцнити національну безпеку і якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

НАТО, Ржехка
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