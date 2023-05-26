рогозін закликав заблокувати роботу систему GPS на території росії

Про це окупант написав у своєму Telegram-каналі.

Раніше сьогодні в москві та прилеглих населених пунктах російська влада навмисно глушила роботу GPS через атаку невідомих безпілотників.

На проблеми в роботі GPS масово скаржилися московські таксисти та водії.

"Хороший таксист москву має знати напам’ять і не за GPS. Нехай матчастину і карти вчать, якщо хочуть працювати... А ось те, що американську навігаційну систему потрібно блокувати повсюдно і відключити їхні станції, розташовані на території росії, про це що — потрібно додатково нагадувати за 15 місяців?", — написав Рогозін.

За його словами, систему GPS потрібно повністю відключити на території росії, а замість цього більш активно використовувати російську систему глонасс.

глонасс — російська супутникова система навігації, спочатку розроблена в СРСР для військових потреб. Повноцінно система почала працювати у 2009 році.