Штайнмаєр обіцяє захистити Литву в разі агресії з боку росії

Про це він сказав під час свого візиту до Вільнюса, повідомляє "Європейська правда".

За словами Штайнмаєра, президент рф владімір путін "мріє про колишню велич" і хоче повернутися до кордонів СРСР.

"Свобода і незалежність неросійських народів у Східній Європі є для путіна історичною помилкою, яку він намагається виправити всіма засобами. Саме тому він відмовляє Україні в праві на існування, саме тому він хоче стерти її незалежність, навіть її власну українську ідентичність", – наголосив німецький президент.

Штайнмаєр зазначив, що Німеччина визнає свою відповідальність в рамках НАТО.

"Разом з нашими партнерами ми захистимо Литву, східний фланг НАТО і кожен квадратний сантиметр території Альянсу. Це також сигнал, який неодмінно буде надісланий на саміті НАТО у Вільнюсі в липні", – підкреслив він.