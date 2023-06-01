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Штайнмаєр обіцяє захистити Литву в разі агресії з боку росії

31.05.2023 / 14:21
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Литві, що вона буде захищена в разі агресії з боку росії.

Про це він сказав під час свого візиту до Вільнюса, повідомляє "Європейська правда".

За словами Штайнмаєра, президент рф владімір путін "мріє про колишню велич" і хоче повернутися до кордонів СРСР.

"Свобода і незалежність неросійських народів у Східній Європі є для путіна історичною помилкою, яку він намагається виправити всіма засобами. Саме тому він відмовляє Україні в праві на існування, саме тому він хоче стерти її незалежність, навіть її власну українську ідентичність", – наголосив німецький президент.

Штайнмаєр зазначив, що Німеччина визнає свою відповідальність в рамках НАТО.

"Разом з нашими партнерами ми захистимо Литву, східний фланг НАТО і кожен квадратний сантиметр території Альянсу. Це також сигнал, який неодмінно буде надісланий на саміті НАТО у Вільнюсі в липні", – підкреслив він.

Штайнмаєр
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