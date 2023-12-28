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Штайнмаєр: кремлівський диктатор володимир путін не прагне миру

12.01.2024 / 15:23
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що продовження росією війни проти України чітко засвідчує, що кремлівський диктатор володимир путін не прагне миру.

Про це Штайнмаєр сказав на зустрічі з іноземними послами в палаці Бельвю 11 січня.

путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну, - наголосив президент ФРН.

За його словами, путін відчуває себе вільним у використанні будь-яких засобів, які порушують міжнародне право.

Наша солідарність з Києвом непорушна… Ми також працюватимемо на європейському рівні, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку, - запевнив Штайнмаєр, зазначивши, що ФРН посідає друге місце у світі за обсягами наданої Україні допомоги.

Президент Німеччини також зауважив, що 2024 рік стане важливим роком виборів для багатьох демократій, роком випробування для самої демократії. Він висловив переконання, що демократії, особливо у Європі, мають показати, що вони сильні та здатні захистити себе; що вони сильніші за противників об'єднаної Європи; сильніші за тих, хто закликає до ізоляціонізму як захисту від глобальних викликів.

Штайнмаєр заявив, що Німеччина продовжить активну зовнішню політику, зокрема, він особисто здійснить багато закордонних візитів.

Штайнмаєр
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