рф погрожує Латвії через націоналізацію «дому москви» у Ризі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Так офіційний представник мзс рф марія захарова у відповідь на націоналізацію «дому москви» у Ризі пообіцяла «жорсткі та вкрай болючі» для Латвії кроки.

Своєю чергою посольство рф у Латвії в коментарі назвало рішення Сейму про передачу «дому москви» у власність латвійської держави «правовим свавіллям» і заявило, що таким чином створюється «вкрай небезпечний прецедент». Посольство повідомило латвійській стороні про «неминучість» заходів у відповідь, в тому числі - «найсерйозніші наслідки для ініціаторів» конфіскації. Також планується пред'явити Ризі вимоги компенсації - завданих матеріальних збитків, а також збитків через зупинення діяльності «дому москви».

Раніше латвійський Rietumu Banka попереджав, що передача у власність Латвійської держави «дому москви» може мати наслідки для латвійських комерсантів, активи яких знаходяться в рф.