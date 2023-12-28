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рф погрожує Латвії через націоналізацію «дому москви» у Ризі

13.01.2024 / 13:15
У мзс російської федерації, а також у посольстві рф у Латвії заявили, що рішення Сейму Латвії про націоналізацію будівлі «дому москви» у Ризі не залишиться без відповіді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Так офіційний представник мзс рф марія захарова у відповідь на націоналізацію «дому москви» у Ризі пообіцяла «жорсткі та вкрай болючі» для Латвії кроки.

Своєю чергою посольство рф у Латвії в коментарі назвало рішення Сейму про передачу «дому москви» у власність латвійської держави «правовим свавіллям» і заявило, що таким чином створюється «вкрай небезпечний прецедент». Посольство повідомило латвійській стороні про «неминучість» заходів у відповідь, в тому числі - «найсерйозніші наслідки для ініціаторів» конфіскації. Також планується пред'явити Ризі вимоги компенсації - завданих матеріальних збитків, а також збитків через зупинення діяльності «дому москви».

Раніше латвійський Rietumu Banka попереджав, що передача у власність Латвійської держави «дому москви» може мати наслідки для латвійських комерсантів, активи яких знаходяться в рф.

росія, Латвія
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