ЄСПЛ прийняв до розгляду справу Нідерландів та України проти росії

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Слухання почалися о 14:30 за місцевим часом і тривали близько 20 хвилин.

У своєму рішенні у справі "Україна та Нідерланди проти росії" (заяви №№ 8019/16, 43804/14 та 28525/20) Велика Палата Європейського суду з прав людини визнала заяви частково прийнятними. Це рішення є остаточним. Після нього Велика Палата згодом винесе рішення по суті справи.

“Справа стосується скарг, які пов’язані із конфліктом на сході України, в якому брали участь проросійські сепаратисти та який почався навесні 2014 року.

Уряд України переважно скаржився на стверджувані триваючі систематичні порушення («адміністративні практики») низки статей Європейської конвенції з прав людини сепаратистами «донецької народної республіки» (днр) та «луганської народної республіки» (лнр) та військовими росії.

Уряд Королівства Нідерландів скаржився про збиття літака «Малайзійських Авіаліній» (Malaysia Airlines), що здійснював рейс MH17, на сході України 17 липня 2017 року, що призвело до загибелі 298 осіб, серед них 196 громадян Нідерландів. Уряди-заявники стверджували, що їхні скарги підпадають під юрисдикцію російської федерації. Оскільки стверджувалося що більшість адміністративних практик тривали, Суд розглянув докази за період до 26 січня 2022 року, тобто дати слухань щодо прийнятності справи”, - йдеться у пресрелізі суду.

Серед іншого, Суд встановив, що території на сході України “захоплені сепаратистами, з 11 травня 2014 року та щонайменше до 26 січня 2022 року, були під юрисдикцією російської федерації. Він послався на присутність на сході України російських військових з квітня 2014 року та широкомасштабне розгортання російських військ найпізніше із серпня 2014.

Суд також встановив, що держава-відповідач мала значний вплив на воєнну стратегію сепаратистів; що вона надавала зброю та інше військове обладнання сепаратистам у значних масштабах з початку створення «днр» та «лнр» та в подальші місяці та роки; що вона проводила артилерійські обстріли на запит сепаратистів; та що вона надавала політичну та економічну підтримку сепаратистам”.

Суд вирішив, що існує достатньо доказів, аби задовольнити тягар доведення на стадії прийнятності адміністративних практик, що порушують низку статей Конвенції, та визнав більшість скарг уряду України прийнятними. Так само, порогу доведення було досягнуто щодо скарг Уряду Нідерландів про збиття літака рейсу MH17, які таким чином також було визнані прийнятними.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, коментуючи у Фейсбуці це рішення, зауважила, що “юридична війна проти росії у ЄСПЛ набула нових переможних обертів”.

“Щойно у Страсбурзі Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії». Велика Палата Європейського суду з прав людини визнала заяви № 8019/16, №43800/14, №28525/20 (згодом об’єднані в одну справу) частково прийнятними. Це рішення є остаточним. Після нього Велика Палата згодом винесе рішення по суті справи. Це перша справа щодо захоплення східної України у 2014 році та ще одне судове рішення у притягненні рф до міжнародної правової відповідальності”, - написала вона.

За її словами, це рішення ЄСПЛ допоможе, зокрема, притягнути до відповідальності рф за дії, які призвели до масових порушень прав людини на сході України, та зупинити ці порушення, наскільки це можливо.

Крім того, воно сприятиме підтримці індивідуальних позовів громадян та компаній проти рф як в ЄСПЛ, так і в інвестиційних арбітражах та буде основою, на якій індивідуальні справи, справи в арбітражах рухатимуться далі, щоб заявники могли стягувати компенсації з росії за порушення права.

Мудра також зазначила, що рішення ЄСПЛ може “стати зброєю для подальших переговорів з рф (коли буде з ким та про що), і з нашими міжнародними партнерами”.

“Такі рішення можуть бути використаними для дипломатичного тиску на росію, запровадження додаткових санкцій різного рівня, а також доведення відповідальності рф щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях”, - наголосила вона, зауваживши, що вироки ЄСПЛ не мають строку давності, й “рф буде виконувати рішення”.

Заступниця міністра нагадала, що станом на 23 січня у провадженні ЄСПЛ перебуває 5 міждержавних справ України проти рф: "Україна проти росії (щодо Криму)» за заявами №№20958/14 та 38334/18 щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій території АРК; «Україна та Нідерланди проти росії» справа про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу, до якої включено скаргу про збиття малайзійського літака рейсу МН-17, яку подавали Україна та Нідерланди; заява № 8019/16, №43800/14, №28525/20; «Україна проти росії» за заявою №10691/21 щодо вбивств опонентів рф; «Україна проти росії» справа про захоплення українських моряків та суден у Керченській протоці у 2018 році, заява №55855/18. «Україна проти росії» справа про злочини російських військових під час повномасштабного вторгнення на територію України, заява №11055/22.