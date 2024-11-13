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МО Нідерландів: росія зберігає перевагу у війні в Україні, а вибори у США роблять ситуацію ще більш невизначеною

06.12.2024 / 14:21
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс песимістично оцінює ситуацію на фронті в Україні, вважаючи, що росія зберігає перевагу, а вибори у США роблять ситуацію ще більш невизначеною.

Про це він сказав на дебатах стосовно оборонного бюджету в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Trouw.

На початку виступу, обговорюючи подальшу військову допомогу Україні, Брекельманс заявив, що "Росія має перевагу" на полі бою.

"Можна навіть сказати, що Україна програЄ війну. І ми маємо справу з результатами виборів (у США. – Ред.), які досить сильно все перевертають, тому що ми знаємо, що новий президент Дональд Трамп зробив заяви про те, як він ставиться до України і як він змусить сторони сісти за стіл переговорів", – додав він.

Глава нідерландського Міноборони водночас зазначив, що не вважає вести переговори про "мир в Україні" зараз правильним.

"Ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки, тому що вона буде вести переговори з позиції слабкості. Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми дійсно будемо жити разом на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли", – вважає Брекельманс.

Міністр також нагадав, що попередній уряд Нідерландів уже визначив суму допомоги Україні на 2025 рік, і нинішня влада поки не бачить підстав її переглядати.

"Навіть якби я мав набагато більший бюджет для України станом на зараз, це не призвело б до негайних поставок. Ракет Patriot просто немає (на складах для поставок Україні. – Ред.)", – пояснив очільник оборонного відомства.

Нідерланди, Брекельманс
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