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Нідерланди можуть надати субсидії компаніям світу, які готові брати участь у відновленні України

30.08.2023 / 15:23
Нідерланди розпочали програму субсидування компаній і громадських обʼєднань (не тільки голландських, а й з інших країн), які готові брати участь у відновленні України.

Про це пише Нідерландська агенція з питань підприємництва.

"Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний - 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом", - ідеться у повідомленні агенції.

На 2023 рік програмою передбачено субсидування на 25 млн євро.

Повідомляється, що досвід нідерландських компаній та організацій може бути особливо цінним у забезпеченні доступу до питної води, базової медичної допомоги або підвищенні якості харчових продуктів, тому субсидії надаватимуться в цих сферах.

Нідерланди
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