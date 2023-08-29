Нідерланди можуть надати субсидії компаніям світу, які готові брати участь у відновленні України

Про це пише Нідерландська агенція з питань підприємництва.

"Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний - 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом", - ідеться у повідомленні агенції.

На 2023 рік програмою передбачено субсидування на 25 млн євро.

Повідомляється, що досвід нідерландських компаній та організацій може бути особливо цінним у забезпеченні доступу до питної води, базової медичної допомоги або підвищенні якості харчових продуктів, тому субсидії надаватимуться в цих сферах.