Войти | Зарегистрироваться
11:10

вторник,
02 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Нідерланди та Чехія направили в Україну фахівців, які будуть розслідувати військові злочини рф

01.05.2023 / 16:25
Минулого тижня в Україну вирушила судово-слідча група для розслідування військових злочинів з Нідерландів.

Про це повідомили на сайті міністерства оборони Нідерландів.

До судово-медичної експертизи і розслідування входить команда з 60 осіб, серед яких - 9 представників Чехії.

Як нагадали в міністерстві оборони Нідерландів, це вже втретє країна направляє в Україну фахівців, які допомагають працювати з військовими злочинами.

Вперше група прибула в Україну на декілька тижнів в травні 2022 року. Другий раз поїздка відбулася наприкінці минулого року.

Цього разу Нідерланди та Чехія спільно виконують зобов’язання.

Нідерланди, Чехія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 мая
1 мая
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.