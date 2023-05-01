Нідерланди та Чехія направили в Україну фахівців, які будуть розслідувати військові злочини рф

Про це повідомили на сайті міністерства оборони Нідерландів.

До судово-медичної експертизи і розслідування входить команда з 60 осіб, серед яких - 9 представників Чехії.

Як нагадали в міністерстві оборони Нідерландів, це вже втретє країна направляє в Україну фахівців, які допомагають працювати з військовими злочинами.

Вперше група прибула в Україну на декілька тижнів в травні 2022 року. Другий раз поїздка відбулася наприкінці минулого року.

Цього разу Нідерланди та Чехія спільно виконують зобов’язання.