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Зеленський порівняв війну з росією з пирогом, який треба розділити на шматочки

01.05.2023 / 15:23
Український президент Володимир Зеленський порівняв війну з росією з пирогом, який "треба розділити на шматочки".

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, оприлюдненому напередодні.

"Війна – як той пиріг… З російською федерацією. Ми не можемо її з’їсти – рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки. І це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але більшість йдуть одна за одною, послідовно", – сказав Зеленський.

Як приклад президент назвав знищення російського крейсера "москва", який був таким "шматочком" перемоги для України і потрясінням для тієї москви, що залишилася, а словосполучення "москва – це дно" отримало практичний результат.

"Для нас перемога – територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. НАТО або інші безпекові гарантії. Вони дуже важливі", – додав президент.

Зеленський наголосив, що навіть після перемоги у війні Україні доведеться бути сусідом росії, тому нашій державі потрібно бути міцнішою ніж вона була, а також зробити все можливе, щоб послабити ворога.

Зеленський, Комаров
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