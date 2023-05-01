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Президент Чехії залишив росіянам послання на військовій техніці, яка братиме участь у контрнаступі

01.05.2023 / 14:22
Президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну залишив росіянам послання на військовій техніці, закликаючи забиратися з України.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з написом він виклав у своєму Twitter.

З допису Павела схоже, що це борт української техніки, яка братиме участь у майбутньому контрнаступі.

"Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним, хочете вести й бути прикладом. Як командир, я завжди був поруч зі своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Я приїхав сюди, щоб підбадьорити їх.

Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви відстоїте свободу. Росія, забирайся додому", – написав президент Чехії.

Генерал Павел відомий тим, що обіймав посаду голови Військового комітету НАТО, що є другою після генсека посадою в Альянсі. Ніхто з громадян Чехії до того чи після не підіймався так високо у структурі Альянсу.

Як відомо, президенти Чехії та Словаччини прибули в Україну вранці 28 квітня, для Павела це перший візит в Україну як лідера держави. Надвечір 28 квітня їм довелося провести одну із зустрічей в укритті через нову повітряну тривогу.

Після першого дня поїздок на північ Київщини та ключових зустрічей у столиці президенти залишилися на ночівлю, що доволі рідкісний випадок для візитів іноземних топ-посадовців під час повномасштабної війни.

В ніч на суботу Петр Павел вирушив у Дніпропетровську область, на якій Чехія сфокусує свою підтримку, а Зузана Чапутова вирушила на Чернігівщину та відвідала сумнозвісний підвал у селі Ягідне, де окупанти майже місяць утримували кількасот людей.

Павел, Чехія
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