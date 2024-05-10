Президент Чехії: Європа перебуває на початку тривалого протистояння з росією

Таке переконання висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, передає Укрінформ.

«Вони (росіяни - ред.) хочуть відновити імперський розмір Радянського Союзу, включаючи сферу його впливу, і вони говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні сприймати це серйозно. Треба готуватися до того, що росія не буде мирним партнером», - зазначив Павел.

За його словами, москва вже зарекомендувала себе як «деструктивна сила» у низці європейських країн, де намагається поширювати пропаганду і часто відверту брехню.

Коли росія діє проти інтересів Європи, Європа повинна їй протистояти, інакше її спосіб життя і цінності будуть під загрозою, підкреслив чеський президент. Він вважає, що протистояння з росією стане частиною повсякденного життя європейців.

Павел висловив переконання, що росія не прагне до співпраці з Європою і вважає себе за супердержаву, яка має право диктувати правила гри. За його словами, підтримуючи Україну, Європа підтримує також і власну безпеку.

«Якщо ми хочемо зберегти безпеку та процвітання в цій частині Європи, ми повинні встановити чіткі кордони для росії. Якщо ми не впораємося із цим, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому», – зазначив політик. За його словами, миру з росією неможливо досягти шляхом акцептування російських цілей.

Водночас президент Чеської Республіки не виключає, що все ще існує ймовірність того, що росія усвідомить свою неспроможність досягти військового успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів, а не до «безглуздої витрати ресурсів і людських життів». Втім, ексгенерал НАТО вважає малоймовірним, щоб Україна повернула собі всі свої території в осяжному майбутньому.

Говорячи про перспективи членства України в НАТО, він підкреслив, що їх ніхто не заперечує, «але москві необхідно дати зрозуміти, що прямої загрози для неї це не становитиме».

На початку минулого року Павел висловив непопулярну на той час думку про те, що Україна матиме в 2023 році лише один шанс на великий контраступ, а в разі невдачі буде потрібний досить тривалий час, аби зібрати для Києва новий потужний пакет західної допомоги.