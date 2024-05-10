Войти | Зарегистрироваться
21:23

воскресенье,
12 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президент Чехії: Європа перебуває на початку тривалого протистояння з росією

12.05.2024 / 13:15
кремль не задовольниться загарбанням лише частини України, Європа перебуває на початку тривалого протистояння з росією.

Таке переконання висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, передає Укрінформ.

«Вони (росіяни - ред.) хочуть відновити імперський розмір Радянського Союзу, включаючи сферу його впливу, і вони говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні сприймати це серйозно. Треба готуватися до того, що росія не буде мирним партнером», - зазначив Павел.

За його словами, москва вже зарекомендувала себе як «деструктивна сила» у низці європейських країн, де намагається поширювати пропаганду і часто відверту брехню.

Коли росія діє проти інтересів Європи, Європа повинна їй протистояти, інакше її спосіб життя і цінності будуть під загрозою, підкреслив чеський президент. Він вважає, що протистояння з росією стане частиною повсякденного життя європейців.

Павел висловив переконання, що росія не прагне до співпраці з Європою і вважає себе за супердержаву, яка має право диктувати правила гри. За його словами, підтримуючи Україну, Європа підтримує також і власну безпеку.

«Якщо ми хочемо зберегти безпеку та процвітання в цій частині Європи, ми повинні встановити чіткі кордони для росії. Якщо ми не впораємося із цим, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому», – зазначив політик. За його словами, миру з росією неможливо досягти шляхом акцептування російських цілей.

Водночас президент Чеської Республіки не виключає, що все ще існує ймовірність того, що росія усвідомить свою неспроможність досягти військового успіху в Україні, що може призвести до дипломатичних переговорів, а не до «безглуздої витрати ресурсів і людських життів». Втім, ексгенерал НАТО вважає малоймовірним, щоб Україна повернула собі всі свої території в осяжному майбутньому.

Говорячи про перспективи членства України в НАТО, він підкреслив, що їх ніхто не заперечує, «але москві необхідно дати зрозуміти, що прямої загрози для неї це не становитиме».

На початку минулого року Павел висловив непопулярну на той час думку про те, що Україна матиме в 2023 році лише один шанс на великий контраступ, а в разі невдачі буде потрібний досить тривалий час, аби зібрати для Києва новий потужний пакет західної допомоги.

Павел, Чехія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 мая
11 мая
10 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.