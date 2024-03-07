Президент Чехії виступає за направлення військових інструкторів в Україну

Про це він сказав на пресконференції з французьким лідером Еммануелем Макроном у Празі, передає кореспондент Укрінформу.

«Я виступаю за пошук нових способів (підтримки України - ред.), включаючи продовження дискусії щодо можливої присутності в Україні різними способами та формами», - наголосив президент.

За його словами, таких способів є ціла низка, а дискусія щодо цього перебуває лише на початковому етапі, а її треба продовжувати.

Павел уточнив, що не варто говорити про направлення бойових загонів, адже це могло б стати перетином «червоних ліній». Про це, запевнив він, і не йшлося. Мова йде про «форми підтримки», зокрема таких, як підготовка бійців ЗСУ не на території партнерських країн, а безпосередньо в Україні, яка залишається суверенною державою, отже тут не буде порушення жодного міжнародного правила.

«Оскільки в наших інтересах, щоб росія не мала успіху в Україні, ми не можемо зупинятися на тій допомозі, яку надаємо Україні зараз», - підкреслив Павел і закликав «не обмежували себе там, де не повинні».

Політик також зауважив, що на цю тему говорили не лише лідери країн у Парижі минулого тижня, але й міністри оборони.

Павел також зазначив, що в Празі та Парижі мають однакове бачення того, як розвивається ситуація в Україні, як, ймовірно, має вирішуватися, якими шляхами, на якому горизонті.

Президент Чехії зазначив, що вони з французьким колегою переконані, що Європа має відігравати більшу роль у питанні допомоги Україні та в тому, щоб відбити в росії бажання продовжувати агресію.