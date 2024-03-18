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Чехія: Через гібридні дії росії ситуація в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни

27.03.2024 / 10:12
Нинішня безпекова ситуація в Європі є найсерйознішою від часів Другої світової війни, зокрема через гібридні дії росії.

На цьому наголосив очільник Інформаційної служби безпеки (BIS) Чехії Міхал Коуделка під час спільного з президентом Петром Павелом брифінгу у штаб-квартирі контррозвідки, передає кореспондент Укрінформу.

«Нинішня ситуація є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Те, що чинять російські солдати в Україні і палестинські терористи - в Ізраїлі, вони робили б те саме в нашій країні, без милосердя та співчуття», - заявив Коуделка.

За його словами, «агресивна російська федерація становить велику загрозу для демократичних країн Європи, в тому числі для Чехії».

Глава контррозвідки згадав у цьому зв'язку кампанії з дезінформації, намагання дискредитувати владу, налаштувати чехів проти України. Зокрема, він нагадав про відео, створені з використанням технології deepfake, поширюване у Чехії під час передвиборчої президентської кампанії, яке мало на меті дискредитувати Павела. Фахівці довели, що це відео зроблене в росії.

Своєю чергою Павел зазначив, що нинішню безпекову ситуацію не можна назвати безпроблемною. «І перспективи на майбутнє зовсім не оптимістичні. Можна припустити, що буде ще більше ускладнюватися», – заявив президент.

Павел став першим президентом за 26 років, який відвідав штаб-квартиру BIS. До нього це зробив Вацлав Гавел у 1998 році.

Павел, Чехія, Коуделка
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