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Литва: російські ракети не вперше порушують повітряний простір Польщі

26.03.2024 / 17:27
російські ракети не вперше порушують повітряний простір Польщі. Якщо це повториться, то такі ракети мають збиватися.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в ефірі американського телеканалу Fox News.

"Ми маємо змінити нашу позицію, маємо змінити те, як ми поводимося. Та надіслати дуже чіткий меседж, що якщо це станеться знову, ракети чи безпілотники, вони будуть збиті", - сказав Ландсбергіс.

"У Румунії було кілька порушень повітряного простору. І це не вперше, коли повітряний простір Польщі було порушено. Якщо ми дозволимо, щоб це ставалося, це звучить як запрошення", - заявив литовський міністр.

Литва, Ландсбергіс
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