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Опитування показало відношення громадян Польщі щодо допомоги Україні

26.03.2024 / 15:23
Підтримка ідеї про те, що польські добровольці могли б їхати воювати на боці України або навіть залучити польську армію на допомогу Україні зростає серед громадян Польщі.

Про це свідчать результати опитування на замовлення двох місцевих медіа RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Надання гуманітарної допомоги підтримують 75%, військової допомоги у форматі боєприпасів, стрілецької та іншої піхотної зброї – 67,6%, допомоги важкою зброєю – 54,1%.

Також зросла підтримка потенційної участі поляків у бойових діях на боці України. Зокрема, 27,1% вважають, що Польща має дозволяти охочим добровольцям воювати на боці України. Крім того, 9.4% опитаних вважають, що за потреби польські військові могли б залучатися для допомоги Україні.

Дослідники припускають, що це пов’язано з публічною дискусією, розпочатою президентом Франції Емманюелем Макроном, який не став виключати потенційного введення військ союзників в Україну.

У торішньому опитуванні підтримка потенційного залучення польської армії на допомогу Україні була нульовою, а підтримка того, щоб польські громадяни могли воювати на боці України, складала 3,4%.

За подальший прийом біженців з України виступають 46,8% опитаних, фінансову допомогу Україні – 41,1%.

Опитування проводила компанія United Surveys в період 8 по 10 березня змішаним методом CATI (технологія проведення телефонного опитування) та CAWI (технологія анкетування з використанням мережі Інтернет) на репрезентативній вибірці з 1000 осіб.

опитування, Польща
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