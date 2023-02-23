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Литва: росію перемагають українці, а не НАТО

22.02.2023 / 18:00
російських чиновників починає дратувати, що їх солдати програють Україні на полі бою, тому вони почали прикриватися вигаданою війною з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"НАТО не перебуває у стані війни з росією. НАТО навіть не розпочинав спеціальну військову операцію проти росії. росію перемагають українці, а не НАТО. Це дратує деяких людей, і це видно", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше російський диктатор володимир путін заявив, що його країна нібито воює з практично всіма країнами-членами НАТО.

НАТО, Литва, Ландсбергіс
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