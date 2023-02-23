Работа в Лос-Анджелесе: что нужно знать о поиске работы новичкам?

Лос-Анджелес — это центр возможностей, привлекающий людей из всех уголков мира. Его активный рынок труда предлагает разные варианты для трудоустройства как для соискателей, которые свободно общаются на английском, так и для тех у кого языковой барьер и отсутствие местного опыта.

Работа в Лос-Анджелесе доступна для кожного. И перед тем, как приступать к поиску объявления на разных площадках и фейсбук-группах, следует разобраться в чём особенность трудоустройства и какие профессии доступны для русскоговорящих в городе.

Другие законы трудоустройства

В США зарплаты редко обсуждаются помесячно. Престижные должности, как правило, предлагают годовую зарплату, а более стандартная работа в Лос-Анджелесе оплачивается почасово или еженедельно. Статистика показывает, что средняя годовая зарплата по Лос-Анджелесу составляет 96 000$ (без учета налогов) и около 50$ в час. К сожалению, иммигранты с постсоветского пространства могут получать более низкую зарплату, чем представители других национальностей, из-за отсутствия опыта, знания английского языка и специальных навыков, необходимых для определенных профессий.

Работая даже на низкооплачиваемой работе, вы получите бесценный опыт и улучшите свои знания английского языка, что повысит эффективность для будущих должностей. Кроме того, получение лицензии или американской сертификации повысит шансы на получение более высокооплачиваемых должностей в будущем!

ТОП профессий для иммигрантов в городе

По данным BAZAR.club, люди, которые не знают английского языка, и только переехали в Лос-Анджелес занимают следующие должности:

Няни. Типичные обязанности могут включать в себя уход за детьми и присмотр за ними. Также доступен вариант “няня с проживанием”. Соответственно и количество задач перед специалистом увеличивается. И американские семьи могут требовать, например, приготовление еды, помощь в выполнении домашнего задания и доставка детей в школу.

Муверы. Это специалисты, которые помогут вам переехать без лишних хлопот. Специализируются на упаковке, погрузке, транспортировке и разгрузке вашего имущества.

Сиделки. Обязанности варьируются от оказания помощи по дому, приема лекарств и поддержки в питании до обеспечения дружеского общения и ежедневных прогулок. Для этой важной роли требуется специальная подготовка. Работа в Лос-Анджелесе по уходу очен распространена и благодаря курсам HHA сиделки получают навыки, необходимые для обеспечения качественного ухода за пожилыми или больными людьми.

С каких шагов начинать карьерный рост в Соединённых Штатах?

Если вы хотите начать карьеру в Лос-Анджелесе, перед началом поиска работы вам следует предпринять несколько шагов.

Во-первых, изучите тенденции рынка труда, чтобы понять, какие отрасли растут, а в каких, возможно, сейчас нет свободных рабочих мест.

Затем просмотрите объявления о вакансиях в Интернете или обратитесь в местные агентства занятости, которые специализируются на помощи иммигрантам в поиске работы по специальности.

Наконец, составьте резюме, в котором укажите свои навыки и опыт, что поможет вам выделиться среди других кандидатов в процессе приема на работу.

Заключение

Работа в Лос-Анджелесе для русских может стать прекрасной возможностью для иммигрантов, которые хотят выбрать новый карьерный путь или просто изучить различные аспекты жизни в США. Ознакомившись с основными законами о трудоустройстве и изучив лучшие отрасли для новоприбывших, такие как сиделки или разнорабочие, вы сможете увеличить свои шансы найти значимую работу в этом динамичном городе! Подготовившись и проведя исследования, вы будете готовы начать поиск работы! Удачи!