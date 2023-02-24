Експерт розповів, навіщо путін призупинив Договір про стратегічні наступальні озброєння

Про це в коментарі УНН розповів завідувач сектору досліджень Центрального регіону Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак.

«путін сказав, що призупиняє Договір про стратегічні наступальні озброєння. Сказано це так, щоб мінімально щось зруйнувати. Бо в цьому Договорі найбільш важлива система інспекцій і повідомлень, тобто система комунікації і довіри, яка існує у сфері ядерних озброєнь. Щодо кількості обмежень – питання другорядне, тому що у сучасному світі питання кількості ядерного озброєння регулюється економікою, технічними можливостями і військовою раціональністю. Тому призупинка росією аж ніяк не означає, що росія зможе і навіть захоче виходити за ліміти згідно цього Договору. А от те, що припиняться інспекції – вони вже були припинені раніше через санкційний тиск. росія намагалася через інспекцію в рамках Договору пробити санкції, відправляла на інспекції людей, що були під санкціями, і їх не пустили до США», – розповів Іжак.

Також важливою у рамках Договору є система повідомлень. Згідно неї, країни сповіщали одна одну, що в них відбувається в сфері наступального озброєння, створюючи таким чином прозорість. Проте, вона має й свою недосконалість. Наприклад, авіація не підпадала під ці повідомлення. Через це росія змогла спокійно атакувати Україну стратегічною авіацією, не повідомляючи про це США.

«Але загалом, то це було корисним. Адміністрація Джозефа Байдена і продовжила Договір саме через цю систему повідомлень та інспекцій. І от путін вирішив натякнути, що він може це скасувати. Мені здається, судячи з того, в якому місці промови дана заява пролунала, він вирішив помститися за візит Джозефа Байдена до Києва. Цим він створив певну стурбованість. Але за російским прислівʼям – “на зло бабушке отморозил уши”. Тому що сама росія вже менше знатиме, як зараз відбувається модернізація ядерних сил США», – зазначив Іжак.

Якщо росія остаточно припинить Договір, США розпочнуть переговорний процес із Китаєм. Зараз саме Китай вважається більш важливим щодо ядерного озброєння. І тоді, як вважає експерт, росія буде благати, щоб її долучили.

«Раніше Китай не погоджувався. Але тоді був інший контекст. Дональд Трамп говорив принизливим для китайців тоном, що вони мають щось контролювати, і їм це не сподобалося. Відповідали, що спочатку треба з росією домовитися про зменшення кількості ядерного озброєння, а тоді вже і Китай доєднається. А зараз Китай демонструє через всі свої канали, що хотів би домовитися зі США про устрій світу після закінчення цієї війни. Мені здається, якщо Сполучені Штати знов запропонують, розпочнеться переговорний процес. Питання в тому, що саме Сполучені Штати будуть пропонувати, який формат, адже кількість озброєння в цих країнах різна. Але якщо брати не конкретно ядерне, а в цілому, стратегічне озброєння, коли США запропонують розмову про стратегічну стабільність – Китай не буде від неї відмовлятися», – вважає експерт.

Вчора російський диктатор володимир путін під час свого виступу до федеральних зборів рф заявив, що росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, а також готова до випробування ядерної зброї.