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Forbes: путін цілком реально може застосувати проти України ядерну зброю

23.11.2023 / 17:27
російський диктатор володимир путін цілком реально може застосувати проти України ядерну зброю.

Використання рф ядерної зброї для досягнення обмежених військових цілей на Заході розглядають як немислиме. Однак, у москві дотримуються іншої думки. Про це пише Forbes.

Видання нагадує, що з кожним переписуванням російської військової стратегії після розпаду Радянського Союзу ядерна зброя претендувала на все більшу роль.

"Це не просто позерство, чи параноя, чи компенсація за брак ресурсів, щоб не відставати від західних досягнень у звичайних озброєннях. Це відображає інший погляд на корисність ядерної зброї в майбутніх конфліктах - погляд, який не відрізняється від погляду адміністрації Ейзенхауера, яка виступала за оснащення американських сил тактичними ядерними системами для різноманітних цілей на полі бою", - йдеться у публікації.

Зокрема, цей "інший погляд" відображається в тому факті, що росія має в рази більше малопотужних ядерних систем малої дальності, ніж США - за деякими джерелами, до 2000. Вони є постійними у всіх російських військових службах. До того ж, звичайною практикою є розробка зброї, здатної доставляти як звичайні, так і ядерні боєголовки.

"Інший підхід москви до ядерної зброї також часто демонструється в публічних заявах російських чиновників і коментаторів, які близькі до президента володимира путіна. Сам путін періодично натякав на жахливу потужність російського ядерного арсеналу, особливо після вторгнення москви в Україну в лютому минулого року", - зазначає видання.

При цьому москва заявляє, що використовуватиме ядерну зброю, лише якщо це зроблять інші країни, або якщо буде загроза існуванню російської держави. Але різні офіційні особи натякали, що заявлені Києвом цілі війни дорівнюють такій загрозі.

Як зазначає фахівець із ядерних питань Емі Вулф із Дослідницької служби Конгресу США, "доктрина росії вказує на те, що вона використовуватиме цю зброю у відповідь на слабку ефективність своїх звичайних сил у поточному конфлікті".

"Отже, нещодавнє переміщення росією ядерних систем малої дальності в сусідню білорусь, підтверджене президентом Польщі Анджеєм Дудою в серпні, не слід розглядати як звичайне бряцання зброєю з боку москви. Зброя там, де вона має бути, якщо путін вирішить її використати", - пише Forbes.

путін, ядерна зброя
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