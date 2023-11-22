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Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази в обмін на звільнення заручників, - ЗМІ

23.11.2023 / 12:16
Уряд Ізраїлю погодився припинити вогонь в Секторі Гази в обмін на звільнення близько 50 заручників.

Про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїль також погодився звільнити деяких ув’язнених палестинських жінок і неповнолітніх. Також в Сектор Гази зможуть заїхати автомобілі з паливом та гуманітарною допомогою.

Хто саме укладав цю угоду, не повідомляється. Але відомо, що за угоду проголосувала й ультраправа партія релігійного сіонізму, яка спочатку не погоджувалася з призупиненням військової операції в Газі.

В США очікують, що Ізраїлю вдасться звільнити всіх своїх заручників.

Ізраїль
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