Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази в обмін на звільнення заручників, - ЗМІ

Про це повідомляє Times of Israel.

Ізраїль також погодився звільнити деяких ув’язнених палестинських жінок і неповнолітніх. Також в Сектор Гази зможуть заїхати автомобілі з паливом та гуманітарною допомогою.

Хто саме укладав цю угоду, не повідомляється. Але відомо, що за угоду проголосувала й ультраправа партія релігійного сіонізму, яка спочатку не погоджувалася з призупиненням військової операції в Газі.

В США очікують, що Ізраїлю вдасться звільнити всіх своїх заручників.