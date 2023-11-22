ХАМАС близький до досягнення угоди про перемир'я в війні з Ізраїлем, - ЗМІ

ХАМАС передав свою відповідь посередникам з Катару. Заява угруповання також з'явилася в Telegram-каналі угруповання, передає Reuters.

Водночас в інтерв'ю "Аль-Джазірі" інший представник ХАМАС Іззат Ель-Решик заявив, що переговори були зосереджені на визначенні тривалості перемир'я, домовленостях про доставку допомоги в Газу і умовах звільнення ізраїльських заручників.

За його словами, обидві сторони звільнять жінок і дітей.

Палестинські джерела повідомили, що п'ятиденне припинення вогню супроводжуватиметься обміном деяких заручників на ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Негайної офіційної відповіді від Ізраїлю про статус переговорів щодо забезпечення звільнення приблизно 240 заручників, захоплених під час жахливого нападу ХАМАСу, не було.