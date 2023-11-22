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Санду: ЄС має виконати обіцянку, яку дав Молдові та Україні, і відкрити переговори

22.11.2023 / 13:19
Молдова вважає, що Євросоюз має виконати обіцянку, яку дав перед тим Молдові та Україні, і відкрити переговори.

Про це президентка Молдови Мая Санду сказала журналістам у Києві після переговорів з президентами України та Європейської ради, повідомляє кореспондент "ЄвроПравди".

Санду наголосила, що за рішенням Євросоюзу, який вагається щодо відкриття переговорів, зараз слідкує також росія, і Брюссель має дати їй сигнал про те, що підтримка з боку ЄС не слабшає.

"Рішення якнайшвидше відкрити переговори про вступ Молдови та України до ЄС – стане сигналом, який почують не тільки у Кишиневі та Києві, але також у москві, а також у кожній столиці, яка виношує авторитарні імперіалістичні амбіції", – пояснила вона.

Президентка також підкреслила, що за чинних історичних умов ЄС має зважитися на швидке розширення: "Швидкість та єдність – це більше ніж стратегічний вибір. Це тепер питання виживання та європейської стабільності. Нова хвиля розширення ЄС буде інвестицію у безпеку континенту".

Відповідаючи на запитання Європейської правди, Санду підкреслила, що не повинно бути інших передумов для початку переговорів, ніж ті, які Брюссель визначив у 2022 році.

"Нам сказали – у тому числі учасники (Європейської) ради – що у разі, якщо ми виконуємо ці зобов’язання, то буде наступний крок. А наступний крок – це початок переговорів. Ми вважаємо, що обидві наші країни виконали справді добру роботу, і це підтверджено звітом Єврокомісії", – пояснила вона. "Якщо треба – ми готові (приїхати у Брюссель і) довести, що ми виконали те, що зобов’язувалися", – додала вона.

Санду
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