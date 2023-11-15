В Ірані презентували новий ударний дрон

Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура". Про це повідомляють іранські медіа.

Презентація новинки відбулась під час візиту верховного лідера Ірану Алі Хаменеї до університету у Тегерані, де йому були показані останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов'язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.