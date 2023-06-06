Defence Express: Армія США хоче мати на озброєнні "дрони-бомбардувальники", як в українських військових

Про це повідомив веб-портал Defence Express.

Запит на розробку "невеликих смертоносних БПЛА" було подано Army Applications Laboratory (AAL), яка була створена ще в 2018 році під керівництвом Army Futures Command, і основна задача якої – якраз шукати комерційні розробки, які б могли бути інтегровані для військових в ефективні інструменти, які можна використати на полі бою.

У запиті зокрема відзначають таке – що дрони на полі бою дійсно корисні й взагалі в майбутньому безпілотник може бути "звичайним інструментом в екіпіруванні піхотного взводу". І що поява таких БПЛА – "життєво важлива для майбутніх бойових операцій війська".

Сьогодні вже відома низка вимог до таких дронів – по-перше, такі безпілотники мають бути лише з так званого списку Blue UAS – перевіреного переліку дронів від Пентагону, в якому, зокрема, є квадрокоптери на кшталт DJI Mavic 3. Окремо відзначається таке – що в переліку Лабораторії чомусь окремо заборонено БПЛА з вертикальним злетом та посадкою WingtraOne, але причини не зазначаються.

По-друге, військові повинні мати опцію скидати боєприпаси з дронів за допомогою контролерів БПЛА, і що зрештою ця функція повинна бути включена в "ATEK" – ймовірно, йдеться про android-застосунок ATAK, який, зокрема, використовується для прямої відеотрансляції.

По-третє, боєприпаси, яким будуть озброєні такі дрони, мають бути потужнішими за уламкову гранату M67, яка має масу у 0,4 кг – водночас у сухопутних військах США вже працюють над використання цих гранат у парі з квадрокоптером Skydio X2D. Також потенційно безпілотники можуть бути озброєні потужнішою протитанковою боєголовкою і використовуватися як альтернативна ракетним системам Javelin, які також продемонстрували свою ефективність в Україні.