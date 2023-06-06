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Борис Пісторіус: Вимагати негайного припинення бойових дій в Україні недоцільно

06.06.2023 / 14:21
Борис Пісторіус: Вимагати негайного припинення бойових дій в Україні недоцільно
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на недоцільності вимог негайного припинення бойових дій в Україні, оскільки це означатиме успіх росії.

Про це міністр заявив в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, про недоцільність таких вимог він говорив під час поїздки країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та переговорів з представниками їхньої влади.

Пісторіус наголосив, що саме рф могла би покласти край цій війні, вивівши з України всі свої війська.

Він також зазначив, що припинення постачання зброї Києву не сприятиме миру.

"Україна – суверенна держава, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось ще. Це не залежить від нас", – сказав Пісторіус.

Німецький міністр додав, що йому вдається переконувати в цьому партнерів Німеччини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Пісторіус
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