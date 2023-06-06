Армен Григорян: Перебування Вірменії в одкб створює "певні проблеми" для держави

Про заявив секретар Ради безпеки країни Армен Григорян, повідомляє Суспільного телебачення Вірменії.

Він зазначив, що з 2020 року "важко зайти будь-який приклад" сприяння Вірменії з боку одкб.

"Протягом трьох широкомасштабних нападів з боку Азербайджану одкб не надала Вірменії жодного сприяння, і коли Вірменія зрештою шукала й знайшла альтернативи, наприклад розгортання моніторингової місії Євросоюзу, тільки тоді одкб почав надавати свою допомогу", - зазначив вірменський посадовець.

Він нагадав, що на Вірменію "напали тричі".

"Зрештою так званий військовий блок пропонує Вірменії місію зі збору фактів. Це, принаймні, несерйозно", - підкреслює посадовець.

За словами секретаря Радбезу Вірменії, є оплата за російську зброю за затримки з її поставленням.

"Ми бачимо реальність, яка існує – це війна росія-Україна, можливості росії обслуговувати власну війну, і той факт, що її можливості не такі великі, щоб експортувати озброєння, і ми пішли шляхом пошуку інших ресурсів. Є багато країн, із якими ми інтенсивно ведемо переговори щодо купівлі зброї", - зазначив Григорян.

одкб – військово-політична міжнародна організація, до якої входять білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія та Таджикистан. Вона створювалась як певний аналог НАТО.