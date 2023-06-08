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Урсула фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена в тому, щоб очолити НАТО

07.06.2023 / 14:21
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не зацікавлена в тому, щоб очолити НАТО після відставки Єнса Столтенберга з поста генерального секретаря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначає агентство, прізвище фон дер Ляєн все частіше лунає серед посадовців та експертів, які обговорюють кандидатуру наступника Столтенберга.

Однак президентка Єврокомісії категорично відкинула можливість свого переходу на роботу в НАТО.

"Я точно не готова до цього. Я вважаю, що НАТО – це чудово, і якби його не існувало, його треба було б створити. Мені дуже, дуже подобалось працювати у межах НАТО на посаді міністерки оборони (Німеччини – ред.), але я точно не готова до цієї роботи. Моє місце в Європі", – зазначила вона.

Крім того, фон дер Ляєн відмовилась відповідати на питання, чи планує вона претендувати на другий термін на чолі Єврокомісії після виборів до Європарламенту.

Вона сказала, що планує ухвалити рішення у другій половині року.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

НАТО, Урсула фон дер Ляєн
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