В Ірані представили нову ракету, яка начебто "гіперзвукова"

Про це повідомляє агентство IRNA у вівторок, 6 червня.

Стверджується, що ця ракета – новітня розробка. Її показали у присутності президента Ірану Ібрахіма Раїсі.

Ракета Фаттах має дальність польоту 1,4 тис. кілометрів і начебто має здатність розвивати швидкість не менше 13-15 Махів, а також зможе здійснювати маневри як усередині атмосфери, так і за її межами.

"Серед інших характеристик ракети – підвищена точність, відмінна маневреність, здатність бути непомітною для радіолокаційних систем та маневрувати як в атмосфері, так і поза нею", – заявляють у Ірані.