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В Ірані представили нову ракету, яка начебто "гіперзвукова"

07.06.2023 / 15:23
У Ірані повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) представили нову ракету Фаттах (Завойовник), яка начебто "гіперзвукова".

Про це повідомляє агентство IRNA у вівторок, 6 червня.

Стверджується, що ця ракета – новітня розробка. Її показали у присутності президента Ірану Ібрахіма Раїсі.

Ракета Фаттах має дальність польоту 1,4 тис. кілометрів і начебто має здатність розвивати швидкість не менше 13-15 Махів, а також зможе здійснювати маневри як усередині атмосфери, так і за її межами.

"Серед інших характеристик ракети – підвищена точність, відмінна маневреність, здатність бути непомітною для радіолокаційних систем та маневрувати як в атмосфері, так і поза нею", – заявляють у Ірані.

Іран
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