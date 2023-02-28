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Пашинян: Розмови про те, що Вірменія допомагає росії обходити міжнародні санкції - це лише розмови

03.03.2023 / 10:30
Вірменія не допомагає росії обходити введені проти неї обмеження країн Заходу.

Вірменія не допомагає росії обходити введені проти неї обмеження країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

"Як демократична країна, для якої прозорість вкрай важлива, і в цьому питанні ми також прозорі. Розмови про те, що Вірменія допомагає росії обходити міжнародні санкції - це лише розмови", - сказав Пашинян.

На спільній пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що чекає від інших країн на дотримання санкцій проти росії.

"Німеччина хоче бути впевнена, що в економічній сфері санкції не обходяться. І це, звичайно, те, чого ми вимагаємо. Також ми сподіваємося, що наших правил дотримуватимуться", - сказав канцлер.

Пашинян, росія, Вірменія
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