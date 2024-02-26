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Пашинян: Уряд Вірменії готовий юридично заморозити участь країни в ОДКБ

29.02.2024 / 15:23
Уряд Вірменії готовий юридично заморозити участь країни в ОДКБ в разі, коли позиція організації про територіальну цілісність країни не зміниться.

Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляють Новини-Вірменія на своєму Telegram-каналі.

"ОДКБ замість того, щоб виконувати свої зобов'язання перед Вірменією у сфері безпеки, навпаки - створює проблеми безпеки", - наголосив урядовець.

Він зазначив, що позиція ОДКБ є загрозою національній безпеці Вірменії і з огляду на ці обставини, організація, всупереч власним зобов'язанням, згідно з якими мала б продемонструвати відповідну позицію з питання безпеки Тегерана, робить протилежне.

Пашинян пояснив, що ОДКБ поставили запитання про те, якою є зона відповідальності Організації у Вірменії, назвавши загрозою продемонстровану з цього питання позицію.

"Що стосується того, що означає моя заява про те, що ми практично заморозили діяльність в ОДКБ, то вона означає таке: ми в ОДКБ не маємо постійного представника вже рік, ми не беремо участі в заходах на високому і найвищому рівні вже досить тривалий час. Звісно, в ОДКБ діє принцип консенсусу під час ухвалення рішень, тому ми нічого не блокуємо, але й не беремо участі з простої причини: у нас немає відповіді на запитання, чому маємо брати участь?", - наголосив прем'єр.

За його словами, ситуація не зміниться, то йтиметься вже про фактичне юридичне заморожування участі в ОДКБ.

Пашинян, Вірменія, ОДКБ
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