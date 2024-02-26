Держсекретар Ватикану назвав "лякаючим сценарієм" ідею відправити до України західні війська

Про це повідомили Vatican News.

"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", - заявив Паролін.

Також секретар Ватикану заявив про "діалог".

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", - сказав Паролін.

Нагадаємо, 26 лютого Макрон зібрав у Парижі саміт лідерів. Президент Франції допустив відправку до України західних військ.