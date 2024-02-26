Войти | Зарегистрироваться
02:11

пятница,
01 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Держсекретар Ватикану назвав "лякаючим сценарієм" ідею відправити до України західні війська

29.02.2024 / 17:27
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін назвав "лякаючим сценарієм" ідею президента Франції Еммануеля Макрона відправити до України західні війська.

Про це повідомили Vatican News.

"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", - заявив Паролін.

Також секретар Ватикану заявив про "діалог".

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", - сказав Паролін.

Нагадаємо, 26 лютого Макрон зібрав у Парижі саміт лідерів. Президент Франції допустив відправку до України західних військ.

Ватикан
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
29 февраля
28 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.