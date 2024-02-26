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Остін: Країни Балтії можуть стати наступними в черзі російської агресії

01.03.2024 / 10:12
Міністр оборони США Ллойд Остін припускає, що країни Балтії можуть стати наступними в черзі російської агресії у разі, якщо путіну вдасться досягти успіху у війні проти України.

Про це глава Пентагону заявив у четвер під час слухань у Палаті представників США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо Україна зазнає поразки, знову ж, путін на цьому не зупиниться. Він просто продовжить просуватися далі та атакувати суверенну територію своїх сусідів. І тому, якщо ви – країна Балтії, ви справді маєте занепокоєння, що можете стати наступною. Вони знають путіна і знають, на що він здатний»,- зауважив глава оборонного відомства США.

Таким чином він відповів на запитання конгресвумен Вероніки Ескобар, яка попросила роз’яснити для пересічних американців, чому подальша підтримка України є настільки важливою для інтересів національної безпеки США.

У цьому контексті Остін також наголосив, що в разі досягнення рф успіхів у війні в Україні, Північноатлантичному альянсу доведеться воювати з росіянами – з огляду на те, що країни Балтії входять до НАТО та зобов’язання країн альянсу захищати один одну.

США, Пентагон
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