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Чехія: Країни Європи не збираються відправляти своїх військових в Україну

01.03.2024 / 11:14
Жодна з країн Європи не збирається відправляти своїх військових в Україну, оскільки таку ідею більшість вважає неприйнятною.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK.

"Було корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні", - заявив глава чеського уряду під час виступу в парламенті.

Але, за його словами, переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна".

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну… Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", - заявив Фіала.

Він розповів, що президент Франції Еммануель Макрон висунув подібну тему у кулуарах спецсаміту у Парижі. Але обговорення зайняли "мінімум часу".

Чехія, Фіала
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