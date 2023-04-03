-
-
Популярное в рубрике
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни24.03.2023 / 09:11Последние новости рубрики
-
18:30
Серед російських військових надзвичайно висока кількість смертей через вживання алкоголю, - розвідка
-
14:32
Financial Times: російській "тіньовий флот" може призвести до серйозної екологічної катастрофи
-
11:21
Чехія: Потрібно використати всі можливості для припинення війни в Україні, навіть якщо посередником буде Китай
-
10:18
Блінкен провів телефонну розмову з лавровим
-
16:50
Боррель: Головування росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів
- 18:30
-
Популярное в рубрике
«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
-
16:35
Фурман: У 2022 році НБУ надрукував 400 млрд грн
-
16:10
Головні зміни з 1 квітня в Україні
-
18:30
ЄС запускає проєкт, який виявлятиме прогалини у режимі санкцій проти росії
-
12:23
Мінагрополітики: Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці
-
18:35
В Україні планують підвищити рівень мінімальної заробітної плати в три етапи
- 16:35
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Професійна гігієна ротової порожнини: чистка зубів03.04.2023 / 01:19Регулярна гігієна ротової порожнини, відсутність шкідливих звичок – необхідні, але не достатні умови для гарної усмішки. Повністю видалити наліт у домашніх умовах не вдасться. Поступово накопичуючись на емалі, наліт перетворюється на зубний камінь. Тверді відкладення руйнують емаль, між яснами та зубами накопичуються мікроби. Професійне чищення зубів ефективно розв'язує проблему видалення нальоту.
Як обрати годинники на руку?01.04.2023 / 01:49При стрімкому розвитку сучасних технологій та прогресу популярність не втрачає такий аксесуар, як годинник на руку. Предмет, який підкреслює стиль, індивідуальність та надає впевненості їх носію. Чоловіки та жінки, незалежно від їх статусу в суспільстві, прагнуть обрати годинник, який зможе підкреслити саме їх образ.Последние новости рубрики
-
16:24
Покупайте детям настольные игры: главные преимущества полезных развлечений
-
01:47
Зарядная станция или генератор: собрали «за» и «против»
-
12:09
«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету
-
02:23
Почему можно питаться суши на регулярной основе
-
20:56
ТОП-5 сережек, которые должны быть у каждой женщины
- 16:24
-
Популярное в рубрике
Казино PointLoto - сертифицированная игра на гривны21.02.2023 / 19:44Сертифицированные игровые автоматы на гривны в Украине можно играть как платно, так и в демонстрационном режиме. Администрация PointLoto предлагает клиентам доступ к нескольким сотням стилизованных автоматов. Все развлечения в Поинт лото периодически участвуют в турнирах, поэтому активные клиенты получают денежные призы из общего призового фонда. В Point Loto продвигается система лояльности с депозитных и бездепозитными бонусами; активна программа лояльности. Для обхода сетевых ограничений применяется официальное зеркало от Поинт Лото.Последние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрике
У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
-
17:27
Під час господарювання в Лаврі упц мп перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище
-
17:28
У ДПСУ розповіли, як триває укріплення кордону на півночі України
-
14:25
кремль під прапором України: Найпотужніші ілюстрації до річниці вторгнення
-
10:20
СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр»
-
15:06
МВС показало, як українські мобільні групи захищають небо України
- 17:27
-