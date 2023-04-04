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Мінтранс Чехії збирається вести облік українських водіїв із тимчасовим захистом

04.04.2023 / 15:23
Мінтранс Чехії готує реєстр автомобілів на українських номерах, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом.

Про це повідомило чеське видання Aktualne.

Такі зміни, за словами міністра транспорту Чехії Мартіна Купки, дозволять штрафувати українських порушників.

“Ми запроваджуємо це головним чином для того, щоб можна було відстежити відповідальність порушників. Зіставити автомобіль із конкретною особою, що зараз часто буває важко”, — зазначив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Реєстр має запрацювати у другій половині цього року. Наразі в європейській країні 38 тисяч автомобілів на українських номерах.

За даними міністерства Чехії, представники місцевої влади не можуть доставляти штрафи водіям і таким чином втрачають дохід.

У деяких випадках чеська влада тепер може переглядати реєстри транспортних засобів з країн Європейського Союзу, але це не допоможе у випадку України.

“Ми хочемо, щоб закон був простим. У реєстрі будуть не всі технічні дані про транспортний засіб, а лише найнеобхідніші параметри”, — пояснив Мартін Купка.

Зазначимо, що українці у Чехії не мають потреби страхувати своє авто протягом перших 6 місяців. У разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, всі збитки відшкодує ЧКП - чеська страхова служба.

За даними страхових компаній, з початку березня 2022 року до кінця лютого 2023 року в Чехії сталося 2611 аварій, які призвели до незастрахованих збитків. 173 ДТП за участю українських автомобілів. Минулого року асоціація виплатила понад 250 мільйонів крон із Гарантійного фонду Чеського офісу страховиків, пропорційна частина яких була виплачена за збитки, завдані українськими водіями.

Варто зауважити, що українські авто необхідно застрахувати через 6 місяців після прибуття в Чехію, інакше загрожуватиме штраф від 5 000 до 40 000 крон.

Чехія, Купка
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