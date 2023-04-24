Чехія підтримує відкриття переговорів про членство України в ЄС вже цього року

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny, про це вона заявила перед початком парламентської конференції країн ЄС у Празі.

Минулого тижня президент Петр Павел заявив, що Чеська Республіка повинна наполягати в ЄС на тому, щоб розпочати переговори про вступ з Україною вже цього року, чого прагне Київ. Пекарова Адамова заявила, що Україна вважає цей термін реальним.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це відбулося, це також в наших інтересах", – сказала вона.

За словами голови Сенату Чехії Мілоша Вистрчила, російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ до ЄС і прискорити цей процес.

У Празі президентка Європейського парламенту Роберта Метсола також нагадала про свою попередню заяву, що переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися вже цього року. "Європарламент був першим з інституцій ЄС, хто звернувся з проханням про надання Україні статусу кандидата, і відтоді ми намагаємося допомагати крок за кроком", – сказала вона.

У понеділок на конференції в Празі лідери європейських парламентів обговорять російську агресію проти України та реакцію ЄС у ширшому геополітичному контексті. Пекарова Адамова виступить з промовою, в якій підіб'є підсумки 14 місяців, що минули з початку російської агресії, а також запропонує ідеї на майбутнє.

Пекарова Адамова також прагне, щоб на конференції прозвучала однозначна підтримка антиросійських санкцій. "Іноді в деяких країнах ми чуємо, що вони не працюють, що ми повинні обговорити, чи варто їх продовжувати. Від імені Чеської Республіки я хотіла б однозначно відкинути це, навпаки, підтримати їх продовження, але також послідовне застосування", – сказала вона.