Войти | Зарегистрироваться
18:17

среда,
26 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Чехія підтримує відкриття переговорів про членство України в ЄС вже цього року

25.04.2023 / 14:19
Спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова заявила, що відкриття переговорів про членство України в ЄС вже цього року в інтересах Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny, про це вона заявила перед початком парламентської конференції країн ЄС у Празі.

Минулого тижня президент Петр Павел заявив, що Чеська Республіка повинна наполягати в ЄС на тому, щоб розпочати переговори про вступ з Україною вже цього року, чого прагне Київ. Пекарова Адамова заявила, що Україна вважає цей термін реальним.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це відбулося, це також в наших інтересах", – сказала вона.

За словами голови Сенату Чехії Мілоша Вистрчила, російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ до ЄС і прискорити цей процес.

У Празі президентка Європейського парламенту Роберта Метсола також нагадала про свою попередню заяву, що переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися вже цього року. "Європарламент був першим з інституцій ЄС, хто звернувся з проханням про надання Україні статусу кандидата, і відтоді ми намагаємося допомагати крок за кроком", – сказала вона.

У понеділок на конференції в Празі лідери європейських парламентів обговорять російську агресію проти України та реакцію ЄС у ширшому геополітичному контексті. Пекарова Адамова виступить з промовою, в якій підіб'є підсумки 14 місяців, що минули з початку російської агресії, а також запропонує ідеї на майбутнє.

Пекарова Адамова також прагне, щоб на конференції прозвучала однозначна підтримка антиросійських санкцій. "Іноді в деяких країнах ми чуємо, що вони не працюють, що ми повинні обговорити, чи варто їх продовжувати. Від імені Чеської Республіки я хотіла б однозначно відкинути це, навпаки, підтримати їх продовження, але також послідовне застосування", – сказала вона.

Петр Павел, Чехія, Пекарова Адамова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 апреля
25 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.