Стало відомо, коли відбудеться парламентський саміт Кримської платформи

Про це повідомила голова палати депутатів парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова під час зустрічі спікерів парламентів країн ЄС, пише Кореспондент.net з посиланням на Укрінформ.

"Рада, що ми домовилися з Верховною Радою України та її головою Русланом Стефанчуком, що 24 жовтня Прага стане місцем проведення другої зустрічі цієї ініціативи", - зазначила Пекарова Адамова.

На її переконання, саміт є важливим форумом, який допомагає поширювати інформацію про ситуацію в окупованому Криму і надсилає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що зміна кордонів за допомогою сили абсолютно неприйнятна.