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Стало відомо, коли відбудеться парламентський саміт Кримської платформи

25.04.2023 / 15:22
Наступний парламентський саміт Кримської платформи відбудеться 24 жовтня у столиці Чехії Празі.

Про це повідомила голова палати депутатів парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова під час  зустрічі спікерів парламентів країн ЄС, пише Кореспондент.net з посиланням на Укрінформ.

"Рада, що ми домовилися з Верховною Радою України та її головою Русланом Стефанчуком, що 24 жовтня Прага стане місцем проведення другої зустрічі цієї ініціативи", - зазначила Пекарова Адамова.

На її переконання, саміт є важливим форумом, який допомагає поширювати інформацію про ситуацію в окупованому Криму і надсилає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що зміна кордонів за допомогою сили абсолютно неприйнятна.

Чехія, Пекарова Адамова
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