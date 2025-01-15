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Wall Street Journal: Трамп, невдовзі після вступу на посаду, хотів би відвідати Китай

19.01.2025 / 13:15
Обраний президент США Дональд Трамп сказав радникам, що невдовзі після вступу на посаду хотів би відвідати Китай, аби поглибити особисті зв’язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.

Про це, із посиланням на власні джерела, пише The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Під час свого першого президентського терміну Трамп відвідав Пекін у 2017 році, майже через рік роботи в Білому домі, а цього разу висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів перебування на посаді.

Наразі рішення про візит нового американського лідера до Пекіна ще не прийнято і в перехідній команді Трампа виданню не відповіли на запит про коментар.

Співрозмовники WSJ у китайській владі розповіли, що Трамп і Сі через своїх представників обговорювали особисту зустріч, причому один із варіантів було запрошення новим американським президентом лідера Китаю до США.

Окрім поїздки до Китаю, обраний американський лідер обговорював зі своїми радниками можливість візиту до Індії, де він востаннє був у 2020 році.

Під час першого президентського терміну (2017-2021) Трамп фактично розв’язав торговельну війну з Китаєм, прагнучи усунути великий дисбаланс у торгівлі на користь КНР. Тоді адміністрація Трампа вдалась до тиску на Пекін та його всебічне стримування, запровадивши мита на імпорт китайських товарів обсягом $370 млрд, проте це не призвело до усунення дисбалансу.

Трамп, Wall Street Journal, Сі Цзіньпін
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