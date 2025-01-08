МВС: У 2025 році в Україні буде завершено створення тренувальної бази для мінно-пошукових собак

У 2025 році в Україні запрацює реєстр забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Ця база міститиме перевірену інформацію про регіони, які постраждали від бойових дій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН. Також буде завершено створення тренувальної бази для мінно-пошукових собак, які допомагатимуть саперам у розмінуванні. Крім того, впроваджуються інноваційні технології: тестується сім дронів із магнітометрами, розробляються роботизовані комплекси, а понад 200 саперів проходять спеціалізовану підготовку. Роботи з очищення територій тривають завдяки міжнародній підтримці, сучасним розробкам і українським фахівцям.