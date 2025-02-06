Google видалила зобов'язання не застосовувати ШІ для потенційно шкідливих цілей

Раніше принципи Google щодо ШІ перераховувалися чотири заборонені сфери застосування, пише The Washington Post.

До них зарахували зброю, системи спостереження, технології, які "завдають або можуть завдати загальної шкоди", а також випадки використання, що суперечать принципам міжнародного права і правам людини.

Керівник відділу штучного інтелекту компанії Деміс Хассабіс та старший віцепрезидент компанії з питань технологій і суспільства Джеймс Маніка наголосили, що зміни повʼязані з тим, що штучний інтелект став більш поширеним. Необхідно підтримувати уряди та національну безпеку демократичних країн.

"Зараз відбувається глобальна конкуренція за лідерство в галузі ШІ в умовах дедалі складнішого геополітичного ландшафту. Ми вважаємо, що демократичні країни повинні лідирувати в розробці ШІ, керуючись такими основними цінностями, як свобода, рівність і повага до прав людини", - зазначили вони.

На оновленій сторінці принципів ШІ Google вказано, що компанія буде використовувати людський нагляд і отримувати зворотний зв'язок, щоб гарантувати, що технологія використовується відповідно до "загальноприйнятих принципів міжнародного права і прав людини".

Через свої суворі принципи Google став аутсайдером серед провідних розробників штучного інтелекту. Microsoft і Amazon вже давно співпрацюють з Пентагоном.

Зміна політики Google відповідає поглядам технологічної індустрії, які втілює головний радник президента США Дональда Трампа Ілон Маск, про те, що компанії повинні працювати на користь національних інтересів США.