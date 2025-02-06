МВС Чехії: У Празі можуть відкрити Центр повернення українських біженців додому

Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, який минулого тижня обговорив питання створення центру з віцепрем'єром України Олексієм Чернишовим, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як зазначив чеський міністр, метою центру, який вже створюється в Німеччині, а в майбутньому може бути відкритий у Польщі та Чехії, є мотивація біженців до повернення в Україну для післявоєнної відбудови.

На думку Ракушана, в центрі мають працювати насамперед українці, а також, наприклад, співробітники Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії. Так звані центри єдності повинні надавати біженцям всю інформацію про можливості повернення, а також юридичну допомогу та підтримку.

Міністр зазначив, що "ще не визначено, де саме буде розташований центр", але він вважає важливим, щоб це "був доступний і гідний простір".

За словами міністра, центри повинні частково фінансуватися українською стороною, а МВС Чехії та Європейський Союз також повинні зробити свій внесок у фінансування.

Ракушан додав, що важливо прояснити на рівні ЄС, як буде продовжуватись система тимчасового захисту, який дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

У разі оголошення перемир'я у війні, за словами чеського міністра, видача тимчасового захисту має бути призупинена, щоб запобігти новій хвилі міграції.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом.